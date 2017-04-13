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Главные новости Курганской области
17:56  13 апреля 2017 0

В Зауралье резко поднялся уровень воды в реке. Спасатели оповещают население и организуют дежурство

Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., паводок2017, река тобол
В Шадринске готовятся к возможному подтоплению территорийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске в четверг, 13 апреля, резко поднялся уровень воды в реке Канаш (приток реки Исеть). Как сообщил «URA.RU» начальник управления ГОЧС города Шадринска Александр Фадеев, по данным на 17 часов уровень достиг 110 см. За день река поднялась на 70 см.

Подтопление территорий начинается при уровне воды в Канаше 160-170 см. Сейчас на месте организовано дежурство спасателей, население оповещается — проведен подворовый обход, пущена бегущая строка по местным телеканалам. «В зоне возможного подтопления курсировал автомобиль, оборудованный громкоговорителем. Замеры осуществляются каждые полчаса», — отметили в пресс-службе администрации города.

По словам Александра Фадеева, причина поднятия воды в Канаше — резкое таяние снега. «В прошлом году на Канаше не было такой динамики. Сейчас темп роста уровня начал спадать, ситуация находится под контролем», — уточнил он.

На реке Исеть ситуация спокойная: за последние сутки уровень поднялся до 91 см (+28 см). По прогнозам, ожидаемый уровень половодья Исети составит 330 см, максимальный — 399 см. Неблагоприятное гидрологическое явление для Шадринска начинается при уровне 320 см, опасное — 375 см. При самом худшем сценарии в зону подтопления попадают 234 земельных участка с населением 606 человек.

Уровень воды в реке Тобол у города Кургана 13 апреля составил 140 см. над «нулем» поста. Изменение за сутки: +31 см.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, на реке Исеть в районе городов Катайск и Далматово вода уже чистая, без образования льда. В створе города Шадринска на Исети отмечается образование неподвижного льда (ледостав с промоинами), а на реке Тобол в створе города Кургана и села Звериноголовское — небольшие перемещения ледяного покрова на отдельных участках реки. Спасатели предупреждают, что выход на лед в данное время категорически запрещен.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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