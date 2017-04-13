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18:04  13 апреля 2017 0

На Ямале нашли виновных в гибели бульдозериста, который провалился под лед вместе с техникой

Курган., бульдозер
На Ямале будут судить инженера, из-за которого на зимнике утонул бульдозер с водителемФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Ямале начинается суд из-за гибели бульдозериста при строительстве зимника. Техника затонула вместе с водителем на зимнике Салехард-Надым. По версии следователей, трагедия произошла из-за того, что инженер нарушил правила проведения работ. Уголовное дело уже направлено в суд.

ЧП произошло 5 декабря 2016 года на льду реки. Дело расследовали специалисты следственного отдела СУ СК Ямала.

«Инженер производственно-технического отдела ООО „Реском-Тюмень“ при прокладке зимника Салехард-Надым не обеспечил проверку маршрута работ. В итоге река Киселевка не была отмечена предупреждающими знаками. Будьдозер с волокушами заехал на лед и утонул», — рассказали в прокуратуре Ямала.

Инженера обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Юлия Фролова
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