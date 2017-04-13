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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
18:07  13 апреля 2017 0

На Урале появился новый призер чемпионата мира по керлингу. «Готов взять реванш у канадцев»

Александр Пятков стал серебряным призером чемпионата мира по керлингуФото: пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Челябинец Александр Пятков вернулся с серебряной медалью из Сочи, где недавно завершился чемпионат мира по керлингу среди слабослышащих.

Пятаков рассказывает, что игры получились азартными, судьи были настроены доброжелательно. Самой запоминающейся, по его мнению, стала последняя игра со сборной Канады. «Это очень сильная команда. Играет азартно, комбинационно. На сегодняшний день существует два мировых лидера в керлинге: это канадцы и мы. В этот раз мы уступили. Поэтому нужно еще больше готовиться, чтобы на грядущих Сурдлимпийских играх, которые состоятся через два года, взять реванш», — отметил Александр.

Аленсандр Пятков после окончания в 2009 году профессионального училища-интерната №2 инвалидов по слуху им. И.И. Шуба, пришел на ЧТЗ в автоматно-механический цех. «Тут я и практику проходил токарем. Понравилось, поэтому когда решался вопрос о том, куда пойти работать, даже не задумывался — на ЧТЗ», — рассказал спортсмен. Из училища Александр Пятков вышел с двумя дипломами: сначала два года учился на токаря, а потом, защитившись, сразу поступил на фрезеровщика и через год получил еще один диплом, оба — красные.

В керлинг он попал практически случайно по приглашению наставника, с которым играл в волейбол. «Сходил на одну тренировку, вторую, третью — и увлекся. Теперь понимаю: керлинг — крайне увлекательная игра. На мой взгляд, чем-то сродни шахматам — там также победителем оказывается тот, кто более силен в стратегии», — отмечает призер чемпионата мира.

В 2010 году его челябинская команда заняла первое место на чемпионате России, после чего Александра пригласили в сборную. На чемпионате мира в Швейцарии мы заняли второе место. В 2014 году выиграли Европейские игры, а 2015-м на Сурдлимпийских играх в Ханты-Мансийске взяли бронзу.

Нина Калинина
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