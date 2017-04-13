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13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:27  13 апреля 2017 0

В Екатеринбурге прошел пикет в поддержку оппозиционера Мальцева. ФОТО

Одиночный пикет в защиту Вячеслава Мальцева. Екатеринбург, площадь труда, одиночный пикет, мальцев вячеслав
Одиночный пикет прошел на площади Труда в день задержания оппозиционераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 13 апреля, на площади Труда в Екатеринбурге прошел одиночный пикет в защиту политического и общественного деятеля Вячеслава Мальцева, который был задержан ранним утром в своей квартире в Саратове. Участник пикета стоял возле памятника Татищеву и де Геннину с надписью на обычной картонке «#СвободуМальцеву».

По словам сторонников Вячеслава Вячеславовича, спецназ нагрянул к нему в 6 утра. Правоохранители выпилили дверь в квартире, предъявили постановление об обыске Басманного суда Москвы и задержали оппозиционера. Все это Мальцев транслировал в Сети.

В прошлом политик трижды избирался депутатом Саратовской облдумы и баллотировался в депутаты Госдумы.

Сергей Демин
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