18:15 13 апреля 2017 0

Бить уральцев прибежали даже запасные Фото: скрин

Несколько игроков футбольной команды Уральского федерального университета (УрФУ) серьезно пострадали в драке с командой из Чечни во время матча Национальной студенческой лиги. У одного из уральцев сложный перелом носа со смещением, другого пришлось увозить на скорой.

«Это было настоящее избиение. Наш игрок Рома Шалин несколько раз грубо, но в пределах правил сыграл против соперника. Когда судья отвернулся, оппонент его ударил. Рома его оттолкнул. Тут же подбежало еще несколько парней из Грозного, начали Рому бить. Началась потасовка. У нас всего пара человек полезно драться, остальные пытались разнять. А вот грозненцы завелись, впятером на одного нападали и били. Серьезные травмы получил Данил Чернов, Женя Иванов. У Саши Тарасова перелом носа и ЧМТ. А в первом тайме еще травмировали Антона Ярмошенко, на скорой увезли», — рассказал «URA.RU» пресс-атташе команды Павел Зорапетян.

По словам представителя команды, полиция, присутствующая на матче, долгое время не вмешивалась в драку. В результате минимум три уральца не смогут принять участие в матче с командой из Санкт -Петербурга. Серьезно пострадавший Александр Тарасов ближайшие четыре дня проведет в московской клинике.

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский, сейчас руководство команды решает, как адекватно отреагировать на эту ситуацию. С большей долей вероятности уральцы будут просить лигу присудить техническое поражение чеченской команде.

Момент драки: 1: 47:00