{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:15  13 апреля 2017 0

«Запинывали впятером». Чеченская команда избила футболистов УрФУ во время матча в Москве. ВИДЕО

Бить уральцев прибежали даже запасныеФото: скрин

Несколько игроков футбольной команды Уральского федерального университета (УрФУ) серьезно пострадали в драке с командой из Чечни во время матча Национальной студенческой лиги. У одного из уральцев сложный перелом носа со смещением, другого пришлось увозить на скорой.

«Это было настоящее избиение. Наш игрок Рома Шалин несколько раз грубо, но в пределах правил сыграл против соперника. Когда судья отвернулся, оппонент его ударил. Рома его оттолкнул. Тут же подбежало еще несколько парней из Грозного, начали Рому бить. Началась потасовка. У нас всего пара человек полезно драться, остальные пытались разнять. А вот грозненцы завелись, впятером на одного нападали и били. Серьезные травмы получил Данил Чернов, Женя Иванов. У Саши Тарасова перелом носа и ЧМТ. А в первом тайме еще травмировали Антона Ярмошенко, на скорой увезли», — рассказал «URA.RU» пресс-атташе команды Павел Зорапетян.

По словам представителя команды, полиция, присутствующая на матче, долгое время не вмешивалась в драку. В результате минимум три уральца не смогут принять участие в матче с командой из Санкт -Петербурга. Серьезно пострадавший Александр Тарасов ближайшие четыре дня проведет в московской клинике.

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский, сейчас руководство команды решает, как адекватно отреагировать на эту ситуацию. С большей долей вероятности уральцы будут просить лигу присудить техническое поражение чеченской команде.

Момент драки: 1: 47:00

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров