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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:22  13 апреля 2017 0

Украинский космонавт отказался становиться заменой Юрию Гагарину

Леонид Каденюк считает, что для Гагарина нет заменыФото: Википедия

Первый космонавт Украины, летчик-испытатель Леонид Каденюк раскритиковал предложение вице-премьера страны Вячеслава Кириленко о переносе празднования Дня космонавтики на день его полета в космос.

Каденюк отметил, что полет Гагарина в космос имел «вселенское значение» и его нельзя переносить, пишет «Национальная служба новостей».

«На одной из планет Вселенной цивилизация смогла создать такие технические средства, с помощью которых смогла преодолеть гравитацию своей планеты и вырваться в космос. То есть, этот праздник, он является всемирным праздником», — приводит слова Леонида Каденюка телеканал 360.

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Украинский космонавт также заявил, что Юрия Гагарина «никто не может заменить».

Вице премьер Украины Вячеслав Кириленко, как напоминает информагентство Nation News, предложил отмечать праздник 19 ноября. В этот день в 1997 году Леонид Каденюк, ставший первым космонавтом независимой Украины, совершил полет на американском шаттле «Колумбия».

Нина Калинина
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