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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
18:46  13 апреля 2017 0

В Челябинске нашли секретный штаб Навального. Под боком у властей. ФОТО

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Завеса тайны над приездом Навального на Южный Урал редеетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Воскресные "митинги Навального"
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Местоположение штаба Навального, который откроется в Челябинске в субботу, 15 апреля, рассекречено, передает корреспондент «URA.RU». После нескольких неудачных попыток оппозиционерам удалось снять просторное помещение практически в центре города, по соседству с резиденцией правительства, губернатора и Заксобрания.

Корреспонденту агентства подтвердили, что именно здесь будет располагаться городской штаб Алексея Навального. Однако внутрь пустить наотрез отказались: «Приходите, когда будет красиво!»

Впрочем, некоторые подробности рассказал «URA.RU» предводитель местных «навальновцев» Алексей Табалов. За скромным (но отдельным) входом скрывается помещение площадью порядка 250 кв. метров, часть которого отведена под большую рабочую комнату. Штаб находится неподалеку от «Детского мира», рядом с крупной транспортной развязкой — это было одним из предъявляемых условий.

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Выглядит штаб очень скромно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пока «секретный объект» не имеет никаких опознавательных знаков, но уже в пятницу, 14 апреля, над входом появится большая вывеска. А еще день спустя здесь ждут самого Навального: он намерен встретиться с волонтерами и сторонниками, выступить на экологическом митинге и дать пресс-конференцию. Все эти мероприятия пройдут без участия начальника штаба — Алексей Табалов отбывает административный арест по итогам несанкционированных митингов.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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