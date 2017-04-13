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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:33  13 апреля 2017 0

Звезда фильма «Обитаемый остров» отправлен в психиатрическую клинику. ВИДЕО

Психоневрологическая областная больница №5. Магнитогорск, больница, псих, палата №6, дурдом, шизофрения
Актер оказался в психиатрической больницеФото: Илья Московец © URA.RU

Актер Василий Степанов, накануне выпрыгнувший из окна пятого этажа, отправлен в психиатрическую больницу на лечение. Молодому человеку назначен курс восстановительного лечения в московской специализированной клинике.

Исполнитель главной роли в фильме «Обитаемый остров» семь лет наблюдался у врачей из-за затяжной депрессии. Накануне молодой человек совершил попытку суицида, сообщает Life.ru.

Новость по теме
Брат Василия Степанова рассказал, из-за кого с актером произошла беда

Актер получил множественные травмы — перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Как ранее рассказывал изданию младший брат актера Максим Степанов, до суицида довести Василия могла врач-психиатр, у которой он наблюдался.

В распоряжение телеканала 360 попало видео, которое было сделано в день трагедии 10 апреля. По утверждению канала, на кадрах видно, как медики выносят актера из подъезда дома по Давыдковской улице и укладывают на носилки.

Василий Степанов сыграл главную роль в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», однако другие яркие роли за этим не последовали, напоминает информагентство Nation News. Сообщается, что ранее актер даже пытался покончить с собой.

Нина Калинина
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