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Главные новости Курганской области
08:47  14 апреля 2017 0

В Зауралье пользователи «Платона» отказываются от налоговых льгот

Центр Платон Курган, терминал, платон
Дальнобойщики не знают о положенном им вычетеФото: Татьяна Жаткина © URA.RU

В Зауралье правом на льготу по транспортному налогу могут воспользоваться владельцы двух тысяч большегрузов, однако налоговикам поступило лишь 15 заявлений на льготу. Дальнобойщики еще могут успеть воспользоваться этой возможностью до конца апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе региональной налоговой службы.

Транспортный налог на фуры может составлять около 30 тысяч рублей. Сумму, которую владелец грузовика мощностью свыше 250 лошадиных сил за год заплатил в систему «Платон», он по закону может вычесть из транспортного налога.

Пресс-секретарь УФНС по Курганской области Ирина Борисова предположил, что дальнобойщики попросту не знают о положенной им льготе. При этом, если владельцы не представят заявление до 1 мая, налог им будет начислен в полном объеме.

Чтобы предоставить возможность воспользоваться правом на льготу, налоговики готовы принять документы на встрече дальнобойщиков с зауральским бизнес-омбудсменом Игорем Клепининым, которая планируется 18 апреля.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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