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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:00  13 апреля 2017 0

В детских садах введут уроки финансовой грамотности

Дубровский в Копейске Челябинск, концерт, детский сад, дубровский борис
Для дошколят будут разработаны уроки финансовой грамотностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Финансовой грамотности будут обучать россиян на всех уровнях образования, начиная с дошкольных учреждений. Соглашения о сотрудничестве в сфере повышения финансовой грамотности было подписано Минобрнауки и Центробанком в четверг, 13 апреля, на Московском международном салоне образования.

По мнению главы Минобразования Ольги Васильевой, финансовой грамотности нужно обучать на всех уровнях образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим. Как уточняет информагентство Nation News, еще в прошлом году Банк России совместно с Минобрнауки подготовил образовательный курс по финансовой грамотности для школьников 9-11 классов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что вопрос повышения финансовой грамотности у населения имеет первостепенное значение.

Нина Калинина
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