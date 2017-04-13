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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:34  13 апреля 2017 0

Малахов навестил Шурыгину в психбольнице. Пришел не с пустыми руками. ФОТО

Малахов решил лично справиться о здоровье Шурыгиной, которая стала звездой его шоуФото: Life.ru

Ведущий передачи «Пусть говорят» на «Первом канале» Андрей Малахов приехал в клинику к Диане Шурыгиной. В больницу на юге Москвы ставшая звездой телешоу изнасилованная студентка из Ульяновска попала с психическим расстройством.

Телеведущий приехал в медучреждение в сопровождении других сотрудников программы накануне днем. Малахов навестил девушку не с пустыми руками: он принес цветы, плюшевого медвежонка и подарок в картонной коробке, сообщает Life.ru.

Ведущий пробыл у Шурыгиной около получаса, после чего покинул клинику. Как рассказал источник издания, в течение двух недель девушка будет оставаться в больнице, а затем в течение двух месяцев будет — лечиться амбулаторно.

Отмечается, что студентка чувствует себя хорошо. Она регулярно выходит покурить и поговорить по телефону.

Ток-шоу «Пусть говорят» с участием 17-летней Дианы Шурыгиной, которая на всю страну рассказала об изнасиловании на вечеринке, вызвало большой резонанс и принесло девушке бешеную популярность, а также большие рейтинги «Первому каналу». В связи с этим было принято решение записать еще четыре выпуска. Недавно студентка попала в больницу с психическим расстройством.

Марина Мотылева
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