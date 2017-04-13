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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:26  13 апреля 2017 0

Пол-литра водки будет стоить больше 200 рублей

Проверка в
Розничная цена на водку будет увеличенаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минимальная цена бутылки водки в рознице составит 205 рублей за 0,5 литра. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина.

В январе Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на 15% — до 219 рублей, напоминает РИА «Новости». Однако позже цифры были скорректированы, и поступило предложение сделать минимальную цену водки в 205 рублей.

Приказ уже направлен на согласование в Минюст.

Между тем в Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП), объединяющий ведущие предприятий отрасли, считают, что минимальная цена должна быть еще выше — 230-240 рублей, мотивируя это тем, что за последние три года резко выросли затраты на производство, что объясняется высоким уровнем инфляции в стране, пишет портал «Русская планета».

Нина Калинина
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