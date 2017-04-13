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10 апреля 2017
19:47  13 апреля 2017 0

Взрыв на Ямале: один рабочий получил ожоги глаз, другой лишился пальца

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Тротиловая шашка взорвалась в скважинеФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция проводит проверку из-за взрыва во время геологоразведки в Надымском районе. ЧП произошло 11 апреля. Информацию силовикам передали из больницы, куда с множественными травмами были доставлены двое мужчин.

«По предварительным данным, при сейсморазведке при закладывании тротиловой шашки по специальной трубе в пробуренную скважину на глубину 21 метр произошла детонация. Один из рабочих 1974 года рождения получил ожоги глаз и перелом ноги. Другой рабочий 1976 года рождения получил травматическую ампутацию пальца руки», сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала.

Место ЧП находится в 150 км от Надыма.

Юлия Фролова
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