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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:02  13 апреля 2017 0

Украинская полиция пугает гостей «Евровидения» «агрессивными толпами»

Евромайдан. Киев (Украина), омон, полиция, беспорядки, оцепление, беркут
Судя по настроению полиции, иностранцам в Киеве находиться небезопасноФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Для иностранцев, которые приедут на финал конкурса «Евровидение» в Киев, украинские полицейские разработали специальную памятку.

Памятка состоит из целого десятка пунктов, которые разъясняют правила поведения иностранцев в Киеве, сообщает телеканал РЕН ТВ. При этом полицейские советуют избегать общения с «агрессивными толпами» и не реагировать на провокации.

В случае, если надвигается конфликт или возникает какая-либо опасность, стражи порядка советуют «кричать и убегать».

Полицейские предупреждают иностранцев, что для пресечения преступлений готовы не только проводить проверку документов, обыски и допросы, но и использовать огнестрельное оружие.

Нина Калинина
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