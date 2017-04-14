09:01 14 апреля 2017 0

А "долевка" обойдется на 10-15 процентов дешевле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В районе Академический можно будет приобрести квартиру в ипотеку под невероятно низкий процент — 8,9% годовых, а «долевка» обойдется на 10-15% ниже конечной стоимости жилья. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили руководители ГК «Кортрос» и «РСГ-Академическое» во время встречи с банкирами, риэлторами и журналистами. Они презентовали новый «Преображенский квартал», строительство которого уже началось.

Квартал расположится вдоль проспекта Сахарова на берегу реки Патрушиха, где будет разбит Преображенский парк. В новых домах будет целый ряд «фишек», в том числе — проект Intelligent Building (система «умный дом»). «Интеллектуальная модель такого дома включает контроль за потреблением ресурсов и работой всех систем, а также безопасность, — рассказали „URA.Ru“ в пресс-службе ГК „Кортрос“. — Домашняя автоматика не допустит затопления соседей и позволит дистанционно управлять квартирой — контролировать температуру, влажность и многое другое».

Строительство первого дома (блока) «Преображенского квартала» началось год назад. Завершить дом планируется через три года, но уже сейчас желающие могут вложиться в договоры долевого участия: продажи «долевки» начнутся в конце апреля-начале мая. Причем, на жилье комфорт-класса цена на старте продаж будет выгоднее на 10-15 процентов. При этом покупателям жилья будет доступна ипотека от Сбербанка под 9,8% годовых (она уже действует на готовое жилье). Об этом, представляя новый проект, сообщил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Гендиректор ГК «Кортрос» Виктор Киселев рассказывает о том, как будет развиваться Академический Фото: РСГ-Академическое

«Академический является территорией возможностей и высокого качества жизни, — заявил он. — Это обусловлено самой концепцией строительства района, основанной на сочетании доступного и комфортного жилья, создания квалифицированных рабочих мест, благоприятного природного и социального окружения». По его словам, в Академическом уже осуществляются проекты, направленные на создание именно такой социальной среды — например, проект создания в районе инновационного медицинского кластера.

«Медицинский кластер будет представлять собой симбиоз науки, образования и высокотехнологичного производства», — уточнил генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. При этом, по его словам, развитие рынка труда в районе — это не только перспектива, но и существующая реальность: в Академическом уже создано более пяти тысяч рабочих мест.

Флагманский проект группы компаний «Кортрос» — район «Академический» в Екатеринбурге — один из один из лидеров строительной отрасли в российских регионах: здесь уже построено 2,3 млн квадратных метров недвижимости, а портфель реализуемых и перспективных проектов насчитывает 9,2 млн. кв. м. Ежегодно возводится 130 тыс кв. м жилья в год, застройщики намерены довести этот показать до 150 тыс. кв. м. ежегодно.