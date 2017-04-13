20:42 13 апреля 2017 0

Главный федеральный инспектор Владимир Кистанов заслушал отчет по налоговым сборам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов обеспокоен миграцией бизнеса из региона.

«Мы получаем тревожные сигналы и от бизнеса, и от власти. Есть мнения, что из Курганской области массово уходят налогоплательщики, перерегистрируются в других регионах и из-за этого регион теряет налоговые поступления», — отметил Кистанов во время рабочей встречи с руководителем регионального УФНС России Владимиром Рыжуком, сообщили в пресс-службе налоговой.

Рыжук ответил, что «процесс миграции бизнеса — это обычная практика, и Курганская область не является лидером в притоке или оттоке налогоплательщиков». «Даже в рамках УрФО — у нас этот показатель ниже среднего. К примеру, количество ушедших юридических лиц из соседней Свердловской области превышает в 10 раз, из Тюменской области тоже ушло в три раза больше налогоплательщиков», — цитирует начальника пресс-служба ведомства.

Удельный вес ушедших мигрантов в регионе ниже среднеуральского — всего 1,2%. Для сравнения, у Тюменской области этот показатель — 1,4%, у Челябинской — 1,6%.

По данным УФНС, за 2016 год из области мигрировали 80 юридических лиц. Из них у 47 имелись признаки, присущие фирмам-однодневкам. Восемь организаций решили уйти сразу после начала выездной налоговой проверки. Налоговики заподозрили их в неправомерном применении налоговых вычетов по НДС на общую сумму более 10 млн рублей.

Часть налогоплательщиков покинули регион из-за изменения структуры и консолидации (укрупнения) бизнеса (АО «Курганэнерго»). Вместе с тем, в прошлом году было создано 20 обособленных подразделений на территории Зауралья. «В конечном итоге за счёт их создания, за счёт прихода в регион новых, платежеспособных, реальных организаций — по кругу плательщиков-мигрантов за прошлый год наблюдается увеличение поступлений на 154,3 млн рублей», — пояснил Владимир Рыжук.

По итогам 2016 года Курганская область направила в консолидированный бюджет Российской Федерации 24,4 млрд рублей, что на 12,8% больше, чем в 2015 году. С начала текущего года рост поступлений наблюдается почти по всем налогам. Уже в 1 квартале в консолидированный бюджет РФ направлено 6 млрд 207,1 млн рублей, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели достигнуты отчасти за счёт повышения качества администрирования налоговых платежей, отметил Владимир Рыжук. Уровень взыскания вырос до 74%, что выше среднероссийского уровня.