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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
20:58  13 апреля 2017 2

На Ямале белый медведь загнал нефтяников на буровую. ВИДЕО

Белый медведь обошел все объекты на земле в поисках едыфото - скрин видеозаписи

В Сеть попало видео, на котором белый медведь пришел на месторождение и попытался добыть еду. Ролик называется «медведь гоняется за нефтяниками на Ямале». Запись выложена на YouTube 12 апреля.

На ней видно, что животное обнюхивает брошенные ему продукты и рядом стоящие объекты. Судя по голосу за кадром, сверху на него смотрят несколько мужчин. Сами они находятся на буровой и рассуждают, как поступить дальше с незваным гостем.

Один из рабочих спускается ближе к медведю. Коллеги просят его отойти и не провоцировать зверя. Но мужчина не уходит. В конце концов медведь подбегает к рабочему, но не решается запрыгнуть на ступеньки промышленного объекта.

К сожалению, автор видео не указал, когда была сделана запись и в каком районе.

Юлия Фролова
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