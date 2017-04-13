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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:46  13 апреля 2017 1

Папа Римский омоет и поцелует ноги бывшим мафиози

Папа Римский Франциск проведет обряд омовения ног для заключенныхФото: Википедия

В преддверии Пасхи Папа Римский Франциск приедет в тюрьму итальянского города Пальяно, чтобы провести традиционный обряд омовения ног бывшим мафиози.

Понтифик в честь великого христианского праздника омоет, высушит и поцелует ноги нескольких заключенных, раскаявшихся в своих преступлениях, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на итальянские СМИ.

Как ранее в одном из интервью заявил Папа Римский Франциск, у вех есть право на ошибку. «Мы все ошибались, так или иначе», — сказал понтифик.

В Евангелии описано омовение ног апостолам, которое совершил Иисус Христос перед Тайной вечерей в Сионской горнице в Иерусалиме в Великий четверг.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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