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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:35  13 апреля 2017 1

Надежда Савченко создала партию. Назвала в честь себя

Критикующая власть Надежда Савченко решила создать партию имени себяФото: Википедия

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создала политическую партию. Новое объединение депутат назвала в честь себя.

Решение о создании «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» было принято на съезде в отеле «Козацкий» на Майдане, сообщает Страна.ua. На этом же мероприятии депутат была избрана главой политсилы.

Ранее Савченко заявила, что подала официальное заявление об отказе от депутатской неприкосновенности. Такое решение она объяснила тем, что в третью годовщину Майдана, по ее мнению, уже пора начинать исполнять предвыборные обещания, сообщает «Национальная служба новостей».

Между тем в ходе недавней поездки в Германию народный депутат Украины переоделась в короткое платье, надела туфли на высоком каблуке и заявила, что устала от политики, напоминает телеканал 360.

Марина Мотылева
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