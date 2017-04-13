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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
21:03  13 апреля 2017 0

Уральский депутат подрался с гвардейцами в Чечне. ФОТО

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, руслан проводников
Руслан Проводников стал депутатом осенью 2016 годаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чемпион мира по боксу из ХМАО-Югры, депутат региональной Думы Руслан Проводников провел совместную тренировку с сотрудниками подразделения Росгвардии, находящимися в служебной командировке в Чеченской Республике. Об этом в четверг, 13 апреля, «URA.RU» сообщили в информационно-аналитическом управлении окружного депутатского собрания.

«Член фракции „Единая Россия“ и „Команды Югры“ рассказал о своей общественной, спортивной и парламентской деятельности, поделился предстоящими планами и ответил на многочисленные вопросы», — кратко описали событие пиарщики боксера.

Руслан Проводников, известный во всем мире под прозвищем «Сибирский Рокки», попал в Думу ХМАО в сентябре 2016 года как депутат партии «Единая Россия». В парламенте региона спортсмен входит в Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера.

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Фото: страница Руслана Проводникова во «ВКонтакте»

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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