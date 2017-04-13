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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:50  13 апреля 2017 7

«Первый канал» отказался от трансляции «Евровидения-2017» из Киева

Юлия Самойлова не будет петь на "Евровидении"Фото: Instagram Юлии Самойловой
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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«Первый канал» отказался от трансляции конкурса «Евровидения» из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой на территорию Украины. Как сообщили в пресс-службе телеканала, Европейский вещательный союз не смог урегулировать вопрос об участии россиянки в конкурсе.

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым», — приводит заявление пресс-службы «Первого канала» ТАСС.

Редакция посчитала, что удаленное участие Юлии Самойловой является дискриминацией и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант с заменой конкурсанта, по мнению руководства «Первого канала», даже не может рассматриваться. «В сложившейся ситуации „Первый канал“ не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017», — отметили на телеканале.

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Юлии Самойловой на три года из-за того, что российская певица в 2015 году выступала с концертами в Крыму.

Нина Калинина
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