21:08 13 апреля 2017 0

Ройзман до последнего будет держать интригу о своем выдвижении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению во взятке. В квартире дочери Маркелова и в доме его жены проходят обыски.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман опроверг свое выдвижение от «Партии пенсионеров» на выборах губернатора. Точно так же политик уже вел себя четыре года назад, до последнего отрицая свое выдвижение от различных партий. Между тем опровержение не помешало Ройзману выступить с серьезным политическим заявлением, которое может лечь в основу его предвыборной программы.

Челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, находящегося в Лондоне, арестуют заочно. Следствие уже готовит обращение в суд. Это делается для того, чтобы объявить политика в международный розыск.

Эмоциональная речь дипломата Владимира Сафронкова в Совбезе ООН про «глаза не отводи» удивила многих. Но такие грубые заявления в последнее время звучат в ООН все чаще. Почему переговорщики все чаще используют воинственную риторику и понимают ли нас лучше оппоненты — в авторской колонке директора Фонда изучения США при МГУ Юрия Рогулева.

«Я вас всех люблю. Простите меня за все. И забудьте сразу. Пока». На Урале похоронили 14-летнюю Юлию и 18-летнего Диму, покончивших с собой. Полиция уверена, что группы смерти ни при чем. Но страницы ребят в соцсетях говорят об обратном: Синий кит добрался до российской глубинки. Молчать о группах смерти нельзя, ведь чем больше родители узнают о них, тем проще будет с ними бороться. Мы подробно рассказываем историю уральских Ромео и Джульетты, чтобы помочь спасти детей от суицида.

Бывший шеф-редактор «URA.RU» Александр Кириллов возглавил информагентство «Европейско-Азиатские новости». Редакция поздравляет коллегу и желает ему успехов и побед!