{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:14  13 апреля 2017 1

Девушка утопила котенка в погоне за популярностью в соцсетях. «Творите добро». ВИДЕО

Североуральск, котенок, домашние животные
Котенка девушка утопила ради популярностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница подмосковного Троицка сняла на видео, как топит котенка, которого женщина отдавала в добрые руки. При этом юная блогерша призвала всех пользователей Сети творить добро.

Девушка выложила свой ролик в популярном паблике. Видео начинается с рассуждений о добре и о том, что людям нужно помогать. Она едет и забирает котенка у хозяйки, а затем идет с ним к реке, где выкидывает несчастное животное в воду, замотав перед этим в полиэтиленовый пакет.

Под истошное мяукание кота блогерша заявила, что сделала доброе дело, избавив женщину от необходимости топить кота, пишет портал «Ридус».

Позже девушка сказала, что никакого утопления кота не было, она лишь инсценировала гибель животного, чтобы сделать свой блог более популярным.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров