21:35 13 апреля 2017 0

В солнечной системе еще много неоткрытых планет Фото: pixabay.com

На краю Солнечной системы найдена новая карликовая планета, которой дали имя ДиДИ. По размерам мини-планета сравнима с Белоруссией.

Обнаружили планету с помощью новых мощных телескопов, которые были установлены в Чили. Оказалось, что ДиДи все это время пряталась за орбитой Плутона, сообщает «Газета.Ru». ДиДи находится в 92 астрономических единицах от Солнца — на такой орбите период полного обращения вокруг Солнца составляет более 1100 лет.

ДиДи, которая при открытии получила название 2014 UZ224, находится в три раза дальше от Солнца, чем Плутон, и является следующим по величине транснептуновым объектом после карликовой планеты Эрида. «Далеко за орбитой Плутона простирается область, на удивление богатая планетными телами», — предположит астроном из Университета Мичигана Дэвид Гердес.

По мнению ученых, за орбитой Нептуна могут также находиться десятки тысяч подобных объектов, которые только ждут своего открытия.