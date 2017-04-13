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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:35  13 апреля 2017 0

Ученые обнаружили на краю Солнечной системы новую планету. Пряталась за Плутоном

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
В солнечной системе еще много неоткрытых планетФото: pixabay.com

На краю Солнечной системы найдена новая карликовая планета, которой дали имя ДиДИ. По размерам мини-планета сравнима с Белоруссией.

Обнаружили планету с помощью новых мощных телескопов, которые были установлены в Чили. Оказалось, что ДиДи все это время пряталась за орбитой Плутона, сообщает «Газета.Ru». ДиДи находится в 92 астрономических единицах от Солнца — на такой орбите период полного обращения вокруг Солнца составляет более 1100 лет.

ДиДи, которая при открытии получила название 2014 UZ224, находится в три раза дальше от Солнца, чем Плутон, и является следующим по величине транснептуновым объектом после карликовой планеты Эрида. «Далеко за орбитой Плутона простирается область, на удивление богатая планетными телами», — предположит астроном из Университета Мичигана Дэвид Гердес.

По мнению ученых, за орбитой Нептуна могут также находиться десятки тысяч подобных объектов, которые только ждут своего открытия.

Нина Калинина
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