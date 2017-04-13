Арбитрам пришлось объясняться из-за драки между футболистами из Екатеринбурга и Грозного

21:56 13 апреля 2017 0

Из-за драки на стадион пришлось вызывать скорую помощь Фото: depositphotos.com

В Национальной студенческой футбольной лиге прокомментировали инцидент во время матча между футбольными командами УрФУ из Екатеринбурга и ЧГУ из Грозного, в ходе которого произошла драка. По словам президента Андрея Стукалова, разгоряченных игроков удалось быстро утихомирить с помощью полиции.

«Полицейские не допустили массовых столкновений и провели профилактические беседы с обеими командами. Ребята что-то не поделили, нервы сдали. Будем разбираться. Инцидент будет подробно отражен в протоколе, с объяснительными каждого арбитра», — цитирует Стукалова «Чемпионат.com».

Информация о произошедшем доведена до сведения главы по безопасности РФПЛ Александра Мейтина, уточняет «Газета.Ru».

В ходе матча, который состоялся в четверг, 13 апреля, в Москве игроков футбольной команды Уральского федерального университета избили в массовой драке с командой из Чечни, в которую переросла стычка между футболистами во время матча Национальной студенческой лиги.

У одного из уральцев диагностировали сложный перелом носа со смещением, другого пришлось увозить на «скорой». Главный арбитр матча принял решение прекратить встречу.