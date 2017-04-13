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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:26  13 апреля 2017 0

В результате взрыва в Петербурге подростку оторвало кисть руки. ФОТО

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Молодой человек получил серьезные травмы и был госпитализированФото: depositphotos.com © URA.RU

Из-за сработавшего взрывного устройства на Васильевском острове в Санкт-Петербурге в четверг, 13 апреля, пострадал подросток.

Взрыв произошел рядом с библиотекой им. Чернышевского. По предварительной информации, подростку, который держал в руках пакет, оторвало кисти рук, пишет Life.ru.

Как уточняет «Фонтанка», молодого человека госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины. Очевидцы заявили, что подросток «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей. По предварительным данным, в момент случившегося молодой человек был не один. Полиция ищет камеры видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства происшествия, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в петербуржцы в социальных сетях сообщили о взрыве бомбы на улице Кима. Отмечалось, что вокруг установлено оцепление.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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