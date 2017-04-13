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13 апреля 2017
23:01  13 апреля 2017 0

Преподаватель, проводивший экспертизу роликов блогера Соколовского, оказался сотрудником полиции. ФОТО

Первое судебное заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Другой эксперт, специалист по религиям, оказался тесно связан с центром "Э" полицииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Один из независимых экспертов, готовивших заключение по делу блогера Руслана Соколовского, обвиняемого к экстремизме и оскорблении чувств верующих, Кирилл Злоказов оказался действующим сотрудником полиции. Это выяснилось сегодня, после того, как эксперт был допрошен в суде.

В уголовном деле эксперт Кирилл Витальевич Злоказов обозначен как кандидат психологических наук, доцент, специалист Научно-образовательного центра экспертиз ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». По словам адвокатов, выступая в суде, он позиционировал себя как независимый эксперт и при этом умолчал о том, что является сотрудником правоохранительных органов.

Между тем, данные Злоказова есть и на сайте другого вуза — Уральского юридического института МВД РФ (так называемой «школы милиции»), где он значится доцентом, начальником кафедры психологии служебной деятельности и педагогики кандидат психологических наук. Указано также его звание — майор полиции. В разделе «Новости» имеется даже его фотография — в сообщении о начале занятий в Школе педагогического мастерства 2015-2016 учебных годов, где он назван руководителем этой школы.

Кирилл Злоказов оказался не только доцентом, но и майором полиции
Фото: с сайта урюи.мвд.рф

Интересные подробности выяснились и после допроса второго эксперта — религиоведа Алексея Старостина. До недавнего времени он руководил кафедрой теологии Уральского государственного горного университета. На сайте вуза указано, что данная кафедра «тесно взаимодействует» с УФМС и Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России Свердловской области (сотрудники которого и вели оперативную разработку блогера).

«При подготовке экспертизы Старостин проявил излишнюю инициативу и сделал больший объем работы, чем поручил ему следователь — изучил другие ролики Соколовского (которые его даже не просили отсматривать), — заметил защитник блогера Станислав Ильченко. — Все это вызывает сомнения в объективности таких экспертов».

Напомним, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга продолжается процесс над блогером Русланом Соколовским, ловившем покемонов в Храми на крови и обвиняемым в экстремизме и оскорблении чувств верующих. На рамках изучения материалов дела суд допрашивает экспертов, которые готовили заключения по роликам видеоблогера (тех, кто готовили экспертизу по заданию следствия, а также тех, кто подготовил свои заключения по просьбе стороны защиты). После допроса экспертов судебное следствия завершится, и стороны перейдут к прениям.

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Алексей Старостин руководил кафедрой теологии в горном университете, которая, как выяснилось, активно сотрудничает с Центром противодействия экстремизму свердловского ГУ МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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