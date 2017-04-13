22:52 13 апреля 2017 0

В стране не хватает продуктов для продовольственной безопасности Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Минсельхозе сообщили, что для продовольственной безопасности России не хватает соли и молока. Из-за этих продуктов страна остается импортозависимой.

В отчете ведомства, который посвящен итогам реализации за 2016 год доктрины продовольственной безопасности сообщается, что для европейской части России соль проще завезти из Белоруссии. Как пишет «Федеральное агентство новостей», эта проблема будет решена после того, как в Калужской и Тульской областях откроются новые заводы.

Ранее в Счетной палате сообщили, что четвертая часть от общего количества молочной продукции в стране является некачественной.