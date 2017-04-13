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13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
23:07  13 апреля 2017 0

За мнимых двойняшек и ложные роды жительнице Южного Урала заплатят 10 тыс. рублей

Близнецы в коляске Челябинск, мама, двойняшки, близнецы, двойная коляска
Женщина уверяла, что у нее украли двойнюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миасском городском суде Челябинской области в четверг, 13 апреля, завершился процесс по иску жительницы поселка Киалим Алены Авдеевой к врачам местного роддома и горбольницы Карабаша. Женщина требовала 500 тыс. рублей за моральный ущерб от мнимой беременности и 250 тыс. рублей за «неэстетичный» рубец от операции по удаленной опухоли. Суд оценил страдания женщины в 10 тыс. рублей. История с таинственной пропажей во время родов двойняшек тянулась больше года.

В марте 2016 года большой общественный резонанс получил инцидент в роддоме Миасса. Жительница Киалима поступила в родильное отделение, имея на руках справки о беременности двойней. Документы ей выдали в Карабаше. Но во время кесарева сечения врачи выяснили, что беременности нет, а есть опухоль. Опухоль удалили, а когда Алена Авдеева пришла в себя, то потребовала показать ей детей. Услышав, что беременности не было, женщина заявила, что детей украли.

В истории разбирались полиция, следственный отдел, минздрав региона. Выяснилось, что беременности и в самом деле не было. Хотя медики Карабаша поставили ее на учет по беременности, имелись даже результаты УЗИ. Женщина подала в суд на врачей. К миасским врачам претензии были сняты. Суд признал несколько нарушений, допущенных врачами Карабаша, но возникли вопросы и к пациентке.

Как пишет miass-online, 10 тыс. рублей получит Алена Авдеева, 5 тыс. рублей в виде штрафа выплатит больница Карабаша. Адвокат несостоявшейся роженицы назвал решение суда победой.

Альбина Золотухина
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