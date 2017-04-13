Организаторы «Евровидения» подтвердили, что Россия не участвует в конкурсе

23:12 13 апреля 2017 0

Европейский вещательный союз больше не стал защищать Юлию Самойлову от нападок Украины Фото: Instagram Юлии Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе «Евровидение», который состоится в мае этого года в Киеве. Как сообщили организаторы мероприятия, они осуждают Украину за запрет российской певице Юлии Самойловой выступить на конкурсе.

В письме EBU, которое направлено в адрес редакции RT, сообщается, что «Первому каналу» было предложено два варианта участия России в конкурсе: дистанционное выступление Юлии Самойловой или же замена конкурсанта. «К сожалению, оба предложения были отвергнуты „Первым каналом“, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс „Евровидение-2017“. К сожалению, это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году», — говорится в письме.

В EBU уверяют, что сделали все возможное для того, чтобы все 43 страны могли выступить на конкурсе.

Кроме того, председатель наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг отметил, что организаторы осуждают запрет на въезд для Юлии Самойловой, введённый властями Украины. «Мы считаем, что это полностью подрывает целостность и неполитический характер „Евровидения“ и его миссию по объединению всех народов в дружеской конкуренции», — заявил Фрейлинг.

СБУ запретило въезд в страну Юлии Самойловой из-за того, что артистка в 2015 году выступала с концертами в Крыму. В четверг, 13 апреля, стало известно, что «Первый канал» отказался вести трансляцию конкурса из Киева. На сайте канала сообщается, что решение принято в связи с тем, что Украина закрыла въезд участнице от России Юлии Самойловой, уточняет «Национальная служба новостей».