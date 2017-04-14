Военные США сбросили на Афганистан «мать всех бомб»

23:25 13 апреля 2017 1

Авиационная бомба была сброшена несколько часов назад (фото из архива) Фото: Pixabay

Соединенные Штаты сбросили на Афганистан сверхмощную фугасную авиационную бомбу, которая получила название «мать всех бомб». Известно, что она была использована впервые.

Американские военные сбросили бомбу несколько часов назад с самолета MC-130, сообщает «Газета.Ru». Целью были тоннели боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

«Впервые эта бомба была использована в бою», — сказали в Пентагоне, подчеркнув, что данная операция разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев.

Телеканал CNN назвал боеприпас «самой большой из неядерных бомб», имеющихся в распоряжении США. Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонн, уточняет ТАСС. Она оснащена системой спутникового наведения.