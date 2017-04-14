23:41 13 апреля 2017 1

Дональд Трамп собирается дружить с Россией только на словах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп собирается наладить отношения с Москвой. Об этом американский лидер написал в своем Twitter. «У США и России все будет отлично. В нужное время все опомнятся, и наконец наступит прочный мир», — написал Дональд Трамп.

Ранее он назвал успешными переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД Сергеем Лавровым. При этом, по его мнению, сейчас отношения двух стран находятся, возможно, на «самом низком в истории уровне», напоминает телеканал 360.

По мнению вице-президента Федерации К-9 Дениса Меркулова, у Дональда Трампа едва ли получится добиться хороших отношений с Москвой. Эксперт считает президента США зависимой от американского истеблешмента фигурой. Эта зависимость не дает американскому президенту принимать решения в отношении Москвы. «И вот эта бомбардировка, это то, что он должен выполнять в угоду истеблишменту, потому что ему не дают двигаться. Просвет в отношениях возможен, но пока нет общей позиции, по которой мы могли бы договориться», — рассказал в интервью информагентству Nation News Меркулов.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев считает, что последние заявления Трампа по поводу отношений с Россией расходятся с реальным положением дел. В Сирии продолжается война, а на переговорах Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова не удалось найти точек соприкосновения.

«Ясно, что поездка Тиллерсона получилась абсолютно провальной. Ни на какие компромиссы мы не пойдем. Асад — законный президент, избранный на семь лет. До 2021 года Дамаск просит не беспокоить. Но Трамп говорит обратное: визит удался, Вашингтон готов к сотрудничеству с Россией. Создается впечатление, что он либо не владеет информацией, либо пудрит мозги. Думаю, что второе. Вся внешняя политика США сегодня — это не поиск компромиссов, а вешание лапши на уши», — сказал Гусев в интервью «Федеральному агентству новостей».

Гусев подчеркивает, что у США в Сирии только одна цель — свергнуть президента Башара Асада. Он выразил опасения, что после этой американской «победы» в стране начнется полный хаос, а также будут полностью развязаны руки террористов. Эксперт напоминает, что пакет предложений, который привез Тиллерсон, Москву не устроил. Резолюцию Совбеза ООН Россия заблокировала: Китай воздержался, нас поддержала Боливия.

«Словом, дружбой между Россией и США не пахнет», — заключает Гусев. Он также подчеркнул, что Трамп не торопится ехать на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину и сам не приглашает его в Вашингтон, потому что ему придется как-то объясняться за удары по Сирии и свои слова, сказанные американцам о «плохой России».