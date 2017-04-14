23:52 13 апреля 2017 0

Первая игра закончилась поражением России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сборная России уступила сборной турнира «Еврочеллендж» в первой игре на льду арены «Трактор» в Челябинске со счетом 0:1. Все решила шайба, забитая французским нападающим Дамьеном Флери в овертайме, передает корреспондент «URA.RU».

Матч прошел при полных трибунах. За игрой наблюдали более 7 тыс. болельщиков. Было многолюдно и в VIP-ложах. Специально к турниру украсили фасад ледовой арены.

Перед матчем хоккеисты побывали в кардиологическом отделении областной детской больницы, где встретились с маленькими пациентами, которые были в полном восторге от таких гостей.

Вторая игра состоится 15 апреля и вновь на льду «Трактора». 14 апреля спортсменам устроят экскурсию в областной краеведческий музей, на завод ЧТПЗ «Высота 239» и по пешеходной Кировке.

1/4 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Еврочеллендж» считается своеобразным преддверием мировых чемпионатов по хоккею. С 2011 года в рамках турнира встречаются сборные 12 стран, которые проводят между собой по два матча. Право принять российскую и французскую сборные в 2017 году Челябинск выиграл у Казани и Ярославля.