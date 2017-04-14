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14 апреля 2017
13 апреля 2017
00:05  14 апреля 2017 0

В Кремле считают, что недопуск Самойловой девальвирует «Евровидение»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал несправедливым решение Украины по Юлии СамойловойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Решение Киева не пускать российскую певицу Юлию Самойлову на песенный конкурс «Евровидение» является крайне неудачным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Кремля, выпад Украины наносит удар по престижу международного конкурса, пишет «Газета.Ru». «Решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверно, это наносит удар по престижу „Евровидения“», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что решение Киева является «несправедливым» и «неудачным».

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе «Евровидение» из-за запрета въезжать на Украину Юлии Самойловой. «Первый канал» отказался заменить ее на другого артиста, а кроме того, отказался от трансляции конкурса из Киева.

Нина Калинина
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