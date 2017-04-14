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14 апреля 2017
13 апреля 2017
01:03  14 апреля 2017 0

Жертвой взрыва в Петербурге оказался химик-первокурсник

Терроризм. Клипарт, терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Студент мог пострадать от самодельного взрывного устройстваФото: depositphotos.com

Молодой человек, пострадавший при взрыве на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, оказался студентом химфака технологического университета. По одной из версий, юноша мог стать жертвой собственного химического эксперимента.

Как сообщает «Фонтанка», за несколько минут до взрыва студент остановился у входа в библиотеку и пытался что-то найти в своем рюкзаке, после чего раздался взрыв.

Незадолго до инцидента студент на своей странице «Вконтакте» опубликовал музыкальную подборку, которую озаглавил загадочным статусом «Просто напоминаю, что бессмертие излечимо». Помимо этого, 17-летний химик ранее выкладывал фотографии химических экспериментов и состоял в тематических пабликах, сообщает издание Life.

Напомним, что взрыв на улице Кима в Санкт-Петербурге произошел вечером 13 апреля. Тип взрывного устройства пока не определен, однако известно, что оно было безоболочным и не содержало в себе поражающих элементов.

Сергей Макеев
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