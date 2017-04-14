01:32 14 апреля 2017 0

Российская певица считает, что у нее еще будет возможность выступить на Евровидении ФОТО: страница "вконтакте" Юлии Самойловой

Российская певица Юлия Самойлова призналась, что огорчена окончательным решением о ее недопуске на конкурс «Евровидение». По словам певицы, она до последнего надеялась на помощь Европейского вещательного союза (ЕВС) в урегулировании ситуации.

«Конечно, я расстроилась, потому что Евровидение — моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», — цитирует певицу информационное агентство ТАСС.

Самойлова подчеркнула, что по-прежнему планирует представить Россию на Евровидении в будущем, при этом не уточнила, будет ли она участвовать в конкурсе в 2018 году.

Напомним, что ранее «Первый канал» отверг предложение ЕВС о трансляции дистанционного выступления Самойловой из Москвы. Также свое отношение к ситуации высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что неудачное решение украинских властей негативно сказывается на репутации международного конкурса.