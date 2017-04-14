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14 апреля 2017
13 апреля 2017
02:18  14 апреля 2017 0

Украинский генерал озвучил план нападения на Россию

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
Вооруженные силы Украины ждут ослабления РоссииФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил о планах военного столкновения с Россией. Украинский генерал-лейтенант считает, что для ведения боевых действий против «российского агрессора» необходимо дождаться его ослабления.

В статье, опубликованной в журнале «Обозреватель» Романенко подчеркивает, что в настоящее время украинская армия не сможет противостоять вооруженным силам РФ. Однако, в дальнейшем, по словам генерала, ВСУ способны подавить «российского агрессора».

«Нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны — вплоть до ведения боевых действий», —цитирует Романенко «Русская планета».

Романенко также заявил, что ситуация на юго-востоке Украины будет урегулирована ближе к осени текущего года, когда во Франции и Германии завершатся президентские выборы, сообщает издание Life.

Сергей Макеев
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