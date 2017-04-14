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14 апреля 2017
13 апреля 2017
02:58  14 апреля 2017 0

Трамп гордится применением «матери всех бомб» в Афганистане

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
По мнению Трампа, военные силы США успешно борются с мировым терроризмомФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что «гордится невероятно успешной работой» американских военных в Афганистане и подчеркнул, что применение самой мощной в мире фугасной авиабомбы было санкционировано Белым домом.

«У нас самые лучшие вооруженные силы в мире, и они проделали фантастическую работу, как обычно. Мы дали им полное разрешение», — цитирует Трампа информационное агентство ТАСС.

Глава Белого Дома также отметил, что применение бомбы в Афганистане напрямую не связано с попыткой Вашингтона запугать КНДР, чье руководство на протяжении последнего времени регулярно проводит ядерные испытания.

Напомним, что 13 апреля США сбросили на позиции террористов «ИГИЛ» (организации, запрещенной в РФ) в Афганистане самую мощную неядерную авиабомбу — GBU-43B, более известную как «мать всех бомб». Авиационный снаряд подобной мощности впервые использовался армией США в бою.

Сергей Макеев
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