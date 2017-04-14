03:43 14 апреля 2017 0

Экс-губернатор обвиняется в крупной взятке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

СК объявил в розыск главу телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову. По данным правоохранительных органов, она является соучастницей уголовного дела о получении взятки бывшим губернатором республики Марий Эл Леонидом Маркеловым.



Правоохранительные органы считают, что Кожанова выступила посредником в ходе коррупционной сделки между экс-главой республики и учредителем фабрики ОАО «Акашевская» Николаем Кривашом.

Как сообщает «Газета.ру», следователи пытаются установить местонахождение Кожановой через сотрудников телеканала, однако в данный момент неизвестно, покинула ли она Йошкар-Олу.

Напомним, что 13 апреля экс-глава Марий Эл Маркелов был задержан и этапирован в Москву по подозрению в получении взятки. В пятницу, 14 апреля Басманный суд столицы изберет для обвиняемого меру пресечения. Маркелов свою вину категорически отрицает.