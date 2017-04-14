04:37 14 апреля 2017 0

Американская разведка, что Wikileaks приносит вред США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЦРУ Майк Помпео назвал Wikileaks неправительственной разведывательной службой, действующей в интересах России. В своем заявлении руководитель спецслужб США сослался на доклад американской разведки, в котором содержатся данные о контактах Генштаба РФ с хакерами портала.

«Время назвать Wikileaks тем, чем она является в действительности: негосударственной враждебной разведывательной службой, которой содействуют такие игроки как Россия», цитирует заявление Помпео телеканал «360».

Руководитель ЦРУ, ссылаясь на данные ведомства заявил, что спецслужбы России использовали Wikileaks для распространения электронных писем, которые были украдены у представителей демократической партии США. По мнению Помпео, публикация материалов оказала влияние на ход президентской кампании.



Ранее Wikileaks опубликовал в двух частях доклад о взломе устройств Apple сотрудниками ЦРУ.