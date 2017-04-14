05:23 14 апреля 2017 0

Москва и Анкара надеются на урегулирование ситуации в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили военный конфликт на территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств высказались за проведение всестороннего международного расследования обстоятельств применения химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун, сообщает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что переговорный процесс по Сирии должен быть продолжен на дипломатических площадках Астаны и Женевы.

В Кремле подчеркнули, что беседа между президентами состоялась по инициативе Анкары и сообщили, что стороны договорились о продолжении контактов по урегулировании ситуации в Сирии.