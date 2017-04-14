05:58 14 апреля 2017 0

Россиянам катастрофически не хватает льготных лекарств Фото: Pixabay.com

Росздравнадзор опубликовал данные, согласно которым лишь 64% россиян имеют доступ к жизненно важным лекарствам (ЖНВЛП). По данным ведомства, население большинства регионов РФ не обеспечено льготами на лекарства для лечения ВИЧ и онкологии.

По оценкам специалистов, подобное положение вызвано недостатком средств в бюджете для закупки дорогих препаратов и недостаточной мощностью отечественной промышленности, которая не в состоянии наполнить рынок лекарств. Среди основных проблем упоминается и злоупотребление региональных чиновников при формировании перечня льготного лекарственного обеспечения.

«В 79 регионах России территориальные перечни льготных лекарств не соответствуют федеральному стандарту, потому налицо серьезные проблемы с обеспечением медикаментами льготников. Особые сложности существуют со снабжением препарами для лечения редких (орфанных) заболеваний, ВИЧ и онкологии. Не все пациенты получают лекарства даже по утвержденному списку», — сообщила «Известиям» директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова.

По мнению Ивановой, регионам невыгодно закупать препараты из федерального списка, поскольку продавать их можно только по ограниченным ценам. В результате, выбор делается в пользу лекарств из коммерческого сегмента.

По данным Счетной палаты в период 2013-15 годов, в 74% случаев расходы на лекарства -это личные сбережения граждан России. Согласно статистике, объемы затрат на медицинские препараты продолжают расти: с 2012 по 2015 год россияне стали тратить на препараты на 154 млрд рублей (на 26%) больше.