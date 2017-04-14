06:42 14 апреля 2017 0

В рамках проекта удалось построить лишь малую часть необходимого жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счетная палата РФ зафиксировала невыполнение программы «Жилье для российской семьи». Проверка показала, что ответственное за проект агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) справилось лишь с 3,3% объемов строительства.

Реализация программы была намечена на 2014—2017 годы. Предполагалось, что новые квартиры будут предоставляться для жильцам аварийных домов, многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Проверки СП констатировала, что АИЖК и Минстрой не проработали эффективных мер при реализации программы, что не позволило снизить стоимость жилья на 20%, сообщает газета «Известия».

По данным СП, в рамках «Жилье для российской семьи» предполагалось построить 25 млн квадратных метров жилья эконом-класса для 463 тысяч семей, однако обладателями жилья стали лишь 5,7% россиян.

«Соглашения по реализации мероприятий программы, заключенные между Минстроем России, АО „АИЖК“ и регионами, фактически носили формальный характер, в том числе не были установлены плановые ежегодные значения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, что не позволило осуществить надлежащий контроль за достижением показателей программы», — рассказал «Известиям» член Счетной палаты Юрий Росляк.

Представители АИЖК, в свою очередь, заявляют о провале программа из-за недостатка финансирования.