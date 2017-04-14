Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС

07:18 14 апреля 2017 0

Путин обсудит в Бишкеке накопившиеся вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза и во встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности.

На ЕАЭС представители стран-участниц объединения обсудят перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, а также вопросы международной деятельности союза, передает «Федеральное агентство новостей».

Отдельно будет затронута проблема предоставления Молдавии статуса-наблюдателя при ЕАЭС. Для этого в Бишкек прибыл президент страны Игорь Додон.

Также состоится неформальная встреча лидеров ОДКБ, на которой обсудят вопрос углубления сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности.