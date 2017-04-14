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14 апреля 2017
13 апреля 2017
07:18  14 апреля 2017 0

Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин обсудит в Бишкеке накопившиеся вопросыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза и во встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности.

На ЕАЭС представители стран-участниц объединения обсудят перспективы дальнейшего экономического сотрудничества, а также вопросы международной деятельности союза, передает «Федеральное агентство новостей».

Отдельно будет затронута проблема предоставления Молдавии статуса-наблюдателя при ЕАЭС. Для этого в Бишкек прибыл президент страны Игорь Додон.

Также состоится неформальная встреча лидеров ОДКБ, на которой обсудят вопрос углубления сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности.

Лев Истомин
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