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14 апреля 2017
13 апреля 2017
07:48  14 апреля 2017 0

«Мы были очень бедны». Максим Фадеев потряс подписчиков неожиданным снимком. ФОТО

Максим Фадеев, фадеев максим
Сейчас в Фадееве не узнать того молодого парняФото: http://www.max-fadeev.ru/

Продюсер Максим Фадеев, уроженец Кургана, поделился фотографией из юности. На снимке запечатлен совсем молодой Фадеев, стоящий на фоне ковра. По всей видимости, фотография была сделана на родине продюсера.

«Эх…спасибо тем, кто сохранил это фото. У меня такой нет. Как я вам тут?» — спросил Фадеев у своих подписчиков. Снимок из прошлого удивил поклонников творчества продюсера. «Худющий!!!», «Может нужно вернуться в такую прекрасную форму?», «Максим, вы в любом возрасте супер!!! Человечище!!! Добрячок!!! Мужчинистый мужчина!!! Талантище!!!» — написали одни поклонники. «Похож на братков из 90-х», «На этом фото Вы похожи на уголовника», — высказались другие. Одна из подписчиц и вовсе ограничилась одним оскорбительным словом «нищеброд», на которое Фадеев посчитал нужным ответить.

«Да. Мы были очень бедны. Я годами не ел конфет. Надеюсь вы богаты и ваши дети не нищеброды как мы», — написал продюсер, получив одобрительные комментарии подписчиков. «Очень нравится, как вы тактично и с иронией отвечаете на подобные комментарии, — поддержали Фадеева. — Максим, даже если вы не кушали конфет и были бедны, пусть это грустно… Но ваш внутренний мир — богат, и это важнее!!! Я очень люблю все, что вы делаете — говорите, сочиняете или просто молчите — во всем есть ваша душа!!!! Удачи вам, Маэстро!!!!».

Наталия Вершинина
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