В Сирии рассказали Трампу, кто может называть Асада животным

07:33 14 апреля 2017 0

Трампу пояснили, кто на самом деле животное Фото: depositphotos.com © URA.RU

В сирийском МИДе ответили на заявление президента США Дональда Трампа, назвавшим главу республики Башара Асада животным.

По словам представителей ведомства, если Трамп сам является животным, то ему не стоит думать, что все вокруг такие же. Асад избран своим народом, который и должен давать ему характеристику, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее американский лидер назвал своего коллегу животным, выдвинув против Асада обвинение в химической атаке в провинции Идлиб, отметив, что Белый дом должен был атаковать Сирию ракетными ударами.