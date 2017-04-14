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14 апреля 2017
13 апреля 2017
07:43  14 апреля 2017 0

США готовы атаковать Северную Корею «Томагавками»

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
США готовы к атаке КНДРФото: Анна Майорова © URA.RU

США могут нанести упреждающий удар по территории Северной Кореи в случае, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

Американцы разместили два эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами типа «Томагавк», один из которых расположен менее чем в 500 километрах от места возможных ядерных испытаний КНДР, передает «Эхо Москвы».

Также тяжелые бомбардировщики ВВС США размещены на острове Гуам, готовые в любой момент начать атаку в случае появления такой необходимости. В Северной Корее заявили, что атакуют США ядерным оружием, если США начнут боевые действия против страны.

Ранее госсекретарь США Рекс Теллерсон назвал отправку ударной группы ВМС США к Корее запланированной.

Лев Истомин
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