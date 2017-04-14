США готовы атаковать Северную Корею «Томагавками»

07:43 14 апреля 2017 0

США готовы к атаке КНДР Фото: Анна Майорова © URA.RU

США могут нанести упреждающий удар по территории Северной Кореи в случае, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

Американцы разместили два эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами типа «Томагавк», один из которых расположен менее чем в 500 километрах от места возможных ядерных испытаний КНДР, передает «Эхо Москвы».

Также тяжелые бомбардировщики ВВС США размещены на острове Гуам, готовые в любой момент начать атаку в случае появления такой необходимости. В Северной Корее заявили, что атакуют США ядерным оружием, если США начнут боевые действия против страны.

Ранее госсекретарь США Рекс Теллерсон назвал отправку ударной группы ВМС США к Корее запланированной.