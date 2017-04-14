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14 апреля 2017
13 апреля 2017
08:01  14 апреля 2017 0

В Сети появилось видео взрыва сверхмощной бомбы в Афганистане. ВИДЕО

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Бомбу используют для уничтожения инфраструктуры боевиков (архивный снимок)Фото: Wikipedia

В Интернете опубликовали видео, на котором, предположительно зафиксирован взрыв сверхмощной бомбы МОАВ в Афганистане.

Кадры сделаны в районе Ачин провинции Нангахар, где сбросили мощное взрывное устройство. Эта бомба стала самым крупным неядерным боеприпасом, который американские военные использовали когда-либо. Сверхмощная бомба используется для уничтожения тоннелей и бункеров террористов, передает телеканал 360.

Снаряд содержит взрывчатую смесь, в которую входят гексоген, тротил и алюминиевый порошок.

Лев Истомин
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