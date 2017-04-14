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14 апреля 2017
13 апреля 2017
07:59  14 апреля 2017 0

«А музей надо сделать в квартире». Никита Михалков поддержал открытие супермаркета в Ельцин Центре

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, михалков никита
Михалков снова "проехался" по площадке в ЕкатеринбургеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Скандал с Ельцин Центром
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Режиссер Никита Михалков, который не раз довольно резко высказывался в адрес Ельцин Центра в Екатеринбурге, одобрил открытие супермаркета на этой площадке. При этом он признал, что музей первого президента России нужен, но он должен быть представлен в другом виде.

«Нужен музей Бориса Николаевича? Обязательно! А этот? Там же сейчас открывается торговый центр? Ну, и продолжайте! — сказал Михалков, слова которого приводит „АиФ-Урал“. — А музей надо сделать в квартире Бориса Николаевича и так далее. Или сделайте музей, где будет правда! Но так как эту правду не все хотят слышать, а очень многие ее не знают, то продолжайте развивать торговлю! Хорошее дело!». Режиссер накануне приехал в Екатеринбург на показ спектакля «Метаморфозы» в Театре Драмы.

Ранее режиссер в эфире передачи «Бесогон ТВ» в который раз раскритиковал Ельцин Центр как место свободомыслия с искаженной историей. Эфир был посвящен прошедшим 26 марта митингам против коррупции.

О том, что в Ельцин Центре готовится открытие магазина «Перекресток», URA.RU сообщили читатели, информацию подтвердили в пресс-службе площадки. Там пояснили, что для развития Ельцин Центра необходимо привлекать дополнительные источники финансирования. Тем не менее, многие жители города возмущены таким решением и даже опубликовали в соцсетях коллажи, на которых общественная площадка больше походит на торговый центр: огромные вывески закрывают весь фасад, повсюду логотипы известных брендов.

Наталия Вершинина
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