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14 апреля 2017
13 апреля 2017
08:07  14 апреля 2017 0

Российским полицейским запретят выезд в другие страны

Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Загранпаспорт может больше не понадобиться полицейскимФото: Александр Константинов © URA.RU

Российским полицейским могут запретить выезд за границу и иметь вид на жительство другой страны.

Соответствующий законопроект экс-депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по безопасности и противодействию коррупции. В документе также содержится пункт о запрете на службу в органах правопорядка для тех, кто имеет вид на жительство в другой стране, пишет газета «Известия».

По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, данные меры могут быть приняты в рамках кампании по борьбе с коррупцией. В ЛДПР считают данный законопроект неуместным, однако не могут отозвать его.

Сейчас официальный запрет на выезд в другие страны действует для граждан, имеющих доступ к гостайне. Сотрудникам МВД, ФСИН и Министерства обороны отдыхать в других странах пока только не рекомендовано.

Лев Истомин
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