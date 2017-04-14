08:07 14 апреля 2017 0

Загранпаспорт может больше не понадобиться полицейским Фото: Александр Константинов © URA.RU

Российским полицейским могут запретить выезд за границу и иметь вид на жительство другой страны.

Соответствующий законопроект экс-депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по безопасности и противодействию коррупции. В документе также содержится пункт о запрете на службу в органах правопорядка для тех, кто имеет вид на жительство в другой стране, пишет газета «Известия».

По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, данные меры могут быть приняты в рамках кампании по борьбе с коррупцией. В ЛДПР считают данный законопроект неуместным, однако не могут отозвать его.

Сейчас официальный запрет на выезд в другие страны действует для граждан, имеющих доступ к гостайне. Сотрудникам МВД, ФСИН и Министерства обороны отдыхать в других странах пока только не рекомендовано.